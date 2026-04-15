В Красноярске появился первый в России Центр сычуаньской кухни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Институте гастрономии СФУ Меморандумами о намерениях символически обменялись и.о. ректора СФУМаксим Румянцев и профессор, декан Академии ремесленного производства сычуаньской кухни Лань Минлу.
Документ закрепляет партнёрство в сфере гостеприимства и открывает новые образовательные перспективы.
СФУ давно и продуктивно сотрудничает с научными и образовательными учреждениями Китая. Сегодня в университете учатся китайские студенты, а вуз старается прицельно работать с китайскими университетами для разработки совестных программ и проектов.
«Для СФУ важно, чтобы представители индустрии и вузы-партнёры были вовлечены в подготовку студентов. Конечно, университет поддержал инициативу Института гастрономии СФУ наладить взаимодействие с профильным китайским университетом, который реализует программу в сфере гастрономии. Такая сфокусированная партнёрская работа не только создаёт условия для получения образования, но формирует совместный проект, который будет влиять на качество обучения и тенденции развития отрасли», — прокомментировал старт нового направления Максим Румянцев.
Руководство Сычуаньского университета туризма вручило памятный знак о взаимном сотрудничестве директору Института гастрономии СФУ Алексею Горенскому.
Лань Минлу отметил: «Для меня большая честь учить студентов из Сибири основам китайской кухни. Вы знаете, что 2026−2027 годы объявлены перекрёстными Годами образования России и Китая. Китайская кухня богата и разнообразна, она хранит гармонию вкусов и ароматов, это не только синтез кулинарного и врачебного искусства, но и квинтэссенция философии жителей Китая. Кухня сближает народы Китая и России. Я уверен, что в процессе нашего общения мы сможем обогатить наши народу культурно и духовно».
По словам Алексей Горенского, развитие китайской кухни и подготовка специалистов позволит усилить инфраструктуру гостеприимства и создать условия для ещё более комфортного пребывания туристов и гостей из Китая в Сибири, где даже их любимые блюда можно будет попробовать на расстоянии вытянутой руки.