В Хабаровске депутаты проверили подготовку судов к летней навигации по Амуру

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края проверили подготовку судов к летней навигации, которая начнется 1 мая в Хабаровске, 15 мая — в Комсомольске-на-Амуре, 2 июня — по межмуниципальному маршруту Комсомольск — Богородское — Николаевск-на-Амуре, сообщает пресс-служба краевого парламента.
«Парламентарии посетили самое крупное промышленное предприятие среди ремонтных баз акционерного общества “Амурское пароходство” — Хабаровскую ремонтно-эксплуатационную базу флота», — говорится в сообщении.
Генеральный директор АО «ХРЭБ Флота» Александр Задворов рассказал, что сейчас на ремонте находятся 20 судов. Работы идут в плановом режиме, график спусков выглядит так: после вскрытия льда примерно 20 апреля первыми спустят 8 судов Амурского пароходства (4 буксира и 4 баржи), готовность которых составляет 75−90%; далее примерно 25 апреля на воду спустят буксир компании «Велес» и пассажирские суда «Капитан Слесарев» и «Капитан Коснырев» для подготовки их к началу навигации; 10−15 мая планируется спуск 5 дебаркадеров, которые работают на линии Комсомольск — Николаевск-на-Амуре, их готовность сейчас от 75 до 90%.
Особое внимание парламентарии уделили вопросу навигации по дачным маршрутам. По информации профильных ведомств, подготовка идет строго по графику. В текущем сезоне на маршрутах будут задействованы четыре судна, одно из которых останется в резерве для обеспечения бесперебойного сообщения. Перевозки будут осуществляться по трем востребованным направлениям: Речной вокзал — 11-й километр, Речной вокзал — Дубки, Речной вокзал — Садовая-2.
Вопрос стоимости проезда находится на финальной стадии утверждения в Комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края. Ожидается, что индексация составит не более 10%. Это необходимо для качественного обслуживания флота при сохранении доступности поездок.
Депутатам удалось пообщаться с основными перевозчиками о возможности обновления в крае флота. Предприниматели высказались, что это возможно только при финансовой поддержке правительства края.
«Сегодня мы проинспектировали ход подготовки флота к предстоящей навигации. Для нас, депутатов регионального парламента, вопрос качественного обслуживания жителей края речными перевозками является безусловным приоритетом. Осмотр судов показал, что подготовка идет строго по графику. Навигация начнется уже первого мая, что принципиально важно для наших дачников, которым необходимо вовремя добраться до своих участков и начать посадки. Особое внимание мы уделяем ситуации на нижнем Амуре по маршруту Амурск — Николаевск-на-Амуре со всеми населенными пунктами на его пути. Речной транспорт здесь жизненно необходим, в том числе для ветеранов, которые направляются на лечение и профилактику в санаторий “Анненские воды” в поселок Сусанино», — прокомментировал итоги поездки председатель профильного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что 1 мая скоростное пассажирское судно «70 лет Победы» вновь примет на борт жителей и гостей Хабаровского края. Теплоход продолжит выполнять международные рейсы в Китай, сохраняя график навигации прошлого года.