В Хабаровске депутаты проверили подготовку судов к летней навигации по Амуру

«Сегодня мы проинспектировали ход подготовки флота к предстоящей навигации. Для нас, депутатов регионального парламента, вопрос качественного обслуживания жителей края речными перевозками является безусловным приоритетом. Осмотр судов показал, что подготовка идет строго по графику. Навигация начнется уже первого мая, что принципиально важно для наших дачников, которым необходимо вовремя добраться до своих участков и начать посадки. Особое внимание мы уделяем ситуации на нижнем Амуре по маршруту Амурск — Николаевск-на-Амуре со всеми населенными пунктами на его пути. Речной транспорт здесь жизненно необходим, в том числе для ветеранов, которые направляются на лечение и профилактику в санаторий “Анненские воды” в поселок Сусанино», — прокомментировал итоги поездки председатель профильного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.