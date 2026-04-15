В ГД предложили ввести скидку 50% на оплату ЖКУ за участие в субботниках

Вице-спикер Борис Чернышов отметил, что это важная деятельность, которую необходимо поощрять.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину письмо с предложением предоставлять 50-процентную скидку на оплату содержания общедомового имущества для граждан, участвующих в весенних субботниках. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам парламентария, многие граждане активно участвуют в субботниках, убирают дворы и берут на себя часть работ по содержанию общего имущества. «Это важная и социально значимая деятельность, которую необходимо поддерживать и поощрять», — говорится в обращении.

«В этой связи предлагается рассмотреть возможность введения стимулирующей меры — предоставления скидки в размере 50% на плату за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме сроком на три месяца для граждан, принимающих активное участие в субботниках», — говорится в обращении.

По его словам, участие может подтверждаться управляющими компаниями, ТСЖ или органами местного самоуправления на основании фактического вклада жителей в работы по благоустройству — уборку территорий, озеленение и приведение в порядок общедомового имущества.

По мнению Чернышова, мера позволит поощрить жителей за участие в благоустройстве и повысить их вовлеченность в содержание домов и дворов.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше