США хотят увеличить финансирование производства БПЛА в 242 раза

Бюджет группы DAWG при Министерстве войны США (новое подразделение, отвечающее за оснащение войск беспилотными аппаратами) может быть увеличен в 242 раза, информирует РИА Новости.
Сообщается, что сейчас на нужды подразделения выделено 225 млн долларов, а в 2027 году эта цифра может вырасти до 54,6 млрд.
Напомним, министр войны Пит Хегсет поручил подготовить стратегию закупок, направленную на быстрое оснащение армии США ударными беспилотниками. Пентагон собирается создать запас из сотен тысяч дронов-камикадзе уже к 2027 году.
При этом Пентагон признал преимущество России в использовании дронов.
Кроме того, американское военное ведомство признало неспособность защитить свои объекты в США от атак беспилотников.