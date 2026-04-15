США хотят увеличить финансирование производства БПЛА в 242 раза

Министерство войны США планирует выделить 54,6 миллиарда долларов на дроны.

Источник: Комсомольская правда

Бюджет группы DAWG при Министерстве войны США (новое подразделение, отвечающее за оснащение войск беспилотными аппаратами) может быть увеличен в 242 раза, информирует РИА Новости.

Сообщается, что сейчас на нужды подразделения выделено 225 млн долларов, а в 2027 году эта цифра может вырасти до 54,6 млрд.

Напомним, министр войны Пит Хегсет поручил подготовить стратегию закупок, направленную на быстрое оснащение армии США ударными беспилотниками. Пентагон собирается создать запас из сотен тысяч дронов-камикадзе уже к 2027 году.

При этом Пентагон признал преимущество России в использовании дронов.

Кроме того, американское военное ведомство признало неспособность защитить свои объекты в США от атак беспилотников.

Также сообщается, что Пентагон рассматривает покупку украинских перехватчиков БПЛА для защиты от Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше