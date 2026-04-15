В Хабаровске началось обучение молодых прокуроров ДФО

В Хабаровске прокуроров научат участвовать в судебных процессах.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском межрегиональном центре профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих открылись курсы профессионального обучения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На обучение направлены 25 молодых специалистов — старших помощников и помощников прокуроров городов и районов, а также приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур Дальневосточного федерального округа и Иркутской области. Программа посвящена участию прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.

На открытии курсов выступил директор центра Павел Пономарёв. Он отметил актуальность и сложность данного направления деятельности прокуратуры, обратил внимание на задачи, решаемые при его осуществлении, и пожелал слушателям успешного освоения учебной программы.

Занятия проведут высококвалифицированные научно-педагогические работники и опытные прокурорские работники прокуратур Дальневосточного федерального округа. В ходе обучения слушатели получат знания, закрепят навыки и умения, необходимые для участия в судебных стадиях уголовного судопроизводства.

Почта: red.habkp@phkp.ru