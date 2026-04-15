Стало известно, откуда ВСУ атакуют дронами Крым, Ростов и Краснодар

Освобождение Орехова поможет защитить российские регионы от атак дронов ВСУ. В беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов объяснил, по каким мирным регионам бьют украинские операторы дронов с площадок на ореховском направлении.
«Если говорить об ореховском участке запорожского направления, то оттуда массово запускаются дроны, которые летят на юг прежде всего. То есть они летят как на освобождённую часть Запорожской и Херсонской областей, ДНР, так и на Крым, Краснодарский край и Ростовскую область», — отметил он.
Рогов уточнил, что также из-под Орехова могут атаковать беспилотниками другие регионы, в том числе, Волгоград.
«В меньшей степени с ореховского направления летят дроны ВСУ в сторону Волгограда. Но тут стоит уточнить, что этот регион чаще атакуют с оккупированной территории Херсонской области, из Николаевской и Одесской областей», — добавил он.
Ранее Рогов рассказал, как ВСУ используют на ореховском направлении подземные объекты и железобетонные укрепления, которые были созданы в качестве линии обороны на случай ядерных ударов во времена СССР.