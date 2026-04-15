Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на глубине 40 метров достраивают старый тоннель метро

Работы ведутся на перегоне между будущими станциями «Высотная» и «Копылова».

В Октябрьском районе Красноярска метростроители достраивают тоннель, проходка которого началась еще в 90-х годах прошлого века. Об этом сообщили в официальном сообществе проекта.

Работы ведутся на глубине 40 метров на перегоне между будущими станциями «Высотная» и «Копылова». Из-за сложных геологических условий проходку здесь выполняют не механизированным щитом, а горным способом — специалисты работают вручную, устанавливая кольцо за кольцом. В процессе работы строители вскрывают уникальные слои породы красно-зеленого цвета.

Параллельно на этом же участке продолжается возведение нового тоннеля. На сегодняшний день его длина достигла уже двух километров.

В перспективе обе ветки метрополитена будут соединены со станцией на улице Копылова. Сейчас на этом месте рабочие готовят демонтажную камеру для приема оборудования.