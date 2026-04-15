В Красноярске рысенок из Югры идет на поправку

В центре охраны дикой природы «Инстинкт» продолжают выхаживать рысенка, привезенного из Ханты-Мансийского автономного округа. За время реабилитации животное заметно окрепло, набирает вес и постепенно привыкает к новым условиям. Руководитель центра Любовь Томирис рассказала, что хищница вышла к людям рядом с детским садом в феврале в городе Мегионе. Предположительно, ослабленный рысенок остался без матери и не сумел самостоятельно добывать пищу. После отлова животное направили в Красноярский край на реабилитацию, где при поступлении его состояние оценивалось как тяжелое: рысенок был сильно истощен и находился на критическом уровне веса. Сейчас ситуация изменилась — у малышки появился хороший аппетит, она съедает до трех килограммов мяса в день. Рысенок сейчас активно набирает вес, ест больше нормы. Мы не ограничиваем ее в еде. Сильный жор — это боязнь повторного голода, и со временем это пройдет, — поделилась Любовь Томирис. Также изменилось и поведение животного. Если раньше рысенок боялся людей и прятался в углу вольера, то теперь чувствует себя увереннее, охраняет свою еду и свободно передвигается по пространству. В вольере мы специально оставили клетку, в которой она прибыла. Для рысенка это домик и склад — туда она складывает остатки кролика, — добавила руководитель центра охраны дикой природы «Инстинкт». В ближайшее время рысенку планируют выбрать имя для животного, для этого хотят провести голосование среди жителей. Напомним, что в марте в Красноярском крае и соседних регионах стартовала масштабная программа спасения и реабилитации рысей.