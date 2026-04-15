Михаил Котюков: В Красноярском крае сформирована крепкая система взаимодействия бизнеса, образования и работодателя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве состоялось совместное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Кадры» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Участие в мероприятии приняли губернаторы регионов-руководители комиссий Госсовета, представители комитетов Государственной Думы РФ, АСИ, федеральных и региональных министерств, научного и делового сообщества, приглашённые эксперты.
Повестка включила обсуждение лучших практик регионов по реализации кадровой политики, которые планируется внедрять на обновленной цифровой платформе «Смартека». В качестве успешного примера была представлена деятельность красноярского Института гастрономии СФУ.
Губернатор Красноярского края, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Технологическое лидерство» Михаил Котюков сказал: «В Красноярском крае сформирована крепкая система взаимодействия бизнеса, образования и работодателя — это результат кропотливой работы. Один из примеров: молодёжь со всей России едет учиться в Институт гастрономии, образовательная программа которого ориентирована на запрос индустрии. Здесь ребята с первых семестров проходят все этапы производственной цепочки. Сейчас мы расширяем эти стандарты на среднее профессиональное образование, чтобы как можно раньше вовлекать молодежь в процесс карьерного самоопределения. Более того, вместе с партнерами мы дополняем программу направлением “Гостеприимство” -университет перепрофилирует корпус общежития, где ребята смогут отрабатывать практики полного пакета услуг в этой сфере».
Сегодня в Институте гастрономии учатся около 600 студентов, в том числе из других стран. Директор Института Алексей Горенский рассказал об образовательной программе, в рамках которой высшее и дополнительное образование получают будущие управленцы индустрии гостеприимства и специалисты в области кулинарии и кондитерского искусства.
«Миссия нашего проекта — изменить качество жизни людей через индустрию гостеприимства. Ребята изучают техники лучших специалистов мира в этой сфере. Программа рассчитана так, чтобы каждый студент получил максимальные компетенции в соответствии со своими стремлениями», — подчеркнул Алексей Горенский.
«Президент отметил, что для решения кадрового вопроса нужно всем включиться в работу, каждому на своём месте. Иначе общего результата не будет, учитывая масштаб задачи. У нас есть практики, которые нужно тиражировать — для этого необходимо взаимодействовать с управленческими командами в субъектах. В связи с этим важность созданной АСИ платформы “Смартека”, как инструмента по поиску и обмену эффективными практиками, сомнений не вызывает», — сказал председатель комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша.
В ходе заседания участники обсудили условия формирования рейтингов управленческих региональных и муниципальных практик, размещаемых на платформе «Смартека». Они структуризируются по двум ключевым направлениям: «Рейтинг качества жизни» и «Национальный инвестиционный рейтинг», отражающих оценки эффективности кадровой политики в субъектах.
«“Смартека” — это абсолютно живой организм. Сегодня регионы-лидеры представили свои подходы к вопросу кадров. Действительно, успех одного региона может стать точкой роста и для других», — резюмировал первый заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин.