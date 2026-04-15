Определен порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рособрнадзор определил порядок проведения единых государственных экзаменов в 2026 году.
Как пишет РИА Новости, согласно рекомендациям, участники обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими сдающими, а также иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки.
Личные вещи следует оставлять в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя.
Во время ЕГЭ на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов может лежать гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверение личности, разрешенные материалы по предмету, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и перекус.
При выходе из аудитории во время сдачи необходимо оставлять все экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности на рабочем столе. Выносить их или фотографировать запрещено.
За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена, оформив соответствующий акт.
При неудовлетворительных результатах по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — возможна повторная сдача в специально установленные сроки.