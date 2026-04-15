Венгры неодобрительно отреагировали на поведение западных политиков после победы на выборах партии Петера Мадьяра. Европейцы откровенно радовались поражению действующего премьера Венгрии Виктора Орбана. Опасения по поводу Петера Мадьяра только растут из-за «таких друзей», сообщает издание The European Conservative.
Автор напомнил, что жители Венгрии ценят суверенитет, сильную экономику и защиту семейных ценностей. В связи с этим граждане «наверняка с неодобрением» относятся к празднующим победу Петера Мадьяра.
«С такими друзьями растут опасения по поводу будущего премьер-министра Венгрии», — говорится в статье.
В материале также акцентируется внимание на ярких возгласах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, поражению Виктора Орбана публично порадовался экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон.
«Незадолго до выборов неправительственная организация, финансируемая фондом Сороса, а также, что немаловажно, Европейской комиссией, подвергла критике всю Венгрию при Орбане, назвав ее “разрушителем”, активно ослабляющим верховенство права», — констатирует автор.
Глава одержавшей победу на выборах партии «Тиса» прокомментировал будущие отношения Будапешта с Москвой. Петер Мадьяр отметил, что готов провести конструктивные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также проинформировал, что ответил бы на звонок российского лидера. Однако первым Петер Мадьяр звонить не станет. По его словам, вряд ли это будет необходимо.
Политик при этом выразил надежду на отмену антироссийских санкций. Он считает, что это возможно по окончании украинского конфликта. По мнению Петера Мадьяра, Европе невыгодно покупать сырьё по завышенным ценам. Он считает, что после завершения конфликта на Украине ЕС стоит приступить к переговорам с Россией по энергоресурсам.
Запад между тем уже планирует возобновить диалог по выделению многомиллиардного кредита Киеву. Политики намерены приступить к обсуждениям после вступления на пост премьера Венгрии Петера Мадьяра, считает евродепутат от Чехии Томаш Здеховски. Он напомнил, что в ЕС должны вновь поднять вопрос введения новых антироссийских санкций. Ранее рассмотренный пакет блокировала Венгрия.