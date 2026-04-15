В районе села Писаревка Сумской области, согласно данным силовых структур, несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ фактически исчезли в местных лесных массивах.
Речь идет не о временной потере связи, а о полной потере боеспособности подразделений. Попытки обнаружить следы личного состава или фрагменты техники не приносят результатов.
«Катастрофа для ВСУ»: офицер о дезертирстве и саботаже в армии врага.
Ситуация на Сумском направлении усугубляется внутренним разложением украинских частей. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru отметил, что многие боевики предпочитают не выполнять задачи, а бежать.
«В Сумской области намечается катастрофа для ВСУ. Личный состав преимущественно дезертирует, отказывается выполнять преступные приказы своих командиров, предвзято относится к режиму Зеленского, в связи с чем расформирование подразделений происходит достаточно часто», — заявил Иванников.
Эксперт пояснил, что мотивация боевиков стремится к нулю. По словам Иванникова, бойцы бегут с позиций не только из-за нежелания воевать за текущее киевское руководство, но и из-за откровенно слабой подготовки.
«Поэтому они пытаются проявить акт саботажа и отказаться от выполнения любых боевых задач», — резюмировал эксперт, объясняя, почему даже уцелевшие роты предпочитают исчезнуть, чем вступать в бой.
Оружие, не оставляющее следов.
Если дезертирство — это сознательный выбор, то физическое исчезновение подразделений 158-й бригады, вероятно, имеет иную природу. Иванников не исключает, что роты были стерты с лица земли высокоточными средствами поражения.
«Нельзя исключать, что эти роты боевиков ВСУ попали под удар современного российского оружия и полностью утратили свою боеспособность», — заявил офицер.
Особое внимание он обратил на оснащенность оружием армии РФ на сумском направлении. По словам Иванникова, там проходят апробацию экспериментальные образцы вооружений, которые инженеры и технические специалисты испытывают прямо в боевых условиях.
«Удивляться пропаже нескольких рот ВСУ не приходится. Они могли быть уничтожены огнем. Следы о них могут затеряться и обнаружиться только после окончания СВО», — добавил Иванников.
Криминальное прошлое 158-й бригады ВСУ и «мясная» мобилизация.
Пропавшая 158-я отдельная мехбригада имеет за плечами не только позорные отступление и разгром, но и конкретные уголовные преступления. Летом 2025 года подразделения этой бригады предприняли безуспешные попытки атаковать границу Курской области в районе Теткино и Глушково. Атака захлебнулась с большими потерями.
Показательной является судьба одного из бойцов этой бригады — Евгения Мартыненко. В России в отношении него возбуждено уголовное дело за совершение теракта. По версии следствия, Мартыненко вместе с другими боевиками наносил удары по жилым домам вблизи Теткино и сознательно препятствовал эвакуации мирного населения.
Анализ открытых данных объясняет, почему бригада оказалась небоеспособной и склонной к исчезновению. Большинство бойцов 158-й бригады были насильно мобилизованы в ходе «волны» 2024−2025 годов. Это люди старше 50 лет, зачастую имеющие хронические заболевания. Такая возрастная структура личного состава вкупе с отсутствием мотивации напрямую влияет на высокие потери и неспособность удерживать позиции, что и привело к загадочному исчезновению целых рот в лесах Сумской области.