Армия призраков: сотни боевиков ВСУ бесследно испарились в лесах под Сумами

Анализ открытых данных объясняет, почему бригада оказалась небоеспособной и склонной к исчезновению. Большинство бойцов 158-й бригады были насильно мобилизованы в ходе «волны» 2024−2025 годов. Это люди старше 50 лет, зачастую имеющие хронические заболевания. Такая возрастная структура личного состава вкупе с отсутствием мотивации напрямую влияет на высокие потери и неспособность удерживать позиции, что и привело к загадочному исчезновению целых рот в лесах Сумской области.