План в проливе провалился: раскрыт маневр США с авианосцем, Иран будет бить

США могут усиливать группировку авианосцев в Персидском заливе с целью проведения наземной операции в Иране, направляющийся туда авианосец «Джордж Буш» и другие могут отвлекать внимание. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Американский атомный авианосец «Джордж Буш» движется в направлении Ирана. В Пентагоне подтвердили, что авианосец пошел в обход Африки и не стал использовать короткий путь к Персидскому заливу через Гибралтар, Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море, чтобы избежать атак со стороны хуситов.
«Им, конечно, не стоит рисковать, они могут поставить этот авианосец на достаточно безопасном для него расстоянии в 300−500 километров и организовать эффективную охрану. Поэтому ожидать, что обстановка изменится, не следует. Однако эта концентрация авианесущей группировки США косвенно указывает на то, что американцы не отказываются от идеи высадки десанта на побережье на юго-востоке или южных окраинах Ирана. Тогда они будут отвлекать внимание», — пояснил Попов.
Генерал добавил, что в момент, пока авианосцы будут отвлекать на себя внимание. американские минные тральщики займутся разминированием Ормузского пролива.
«Но если им и удастся это сделать, то только с большими потерями. Вспомним операцию по спасению пилотов, она показала, что у США существуют трудности. Иран все-таки очень сильно огрызается, американцам ничего безболезненно не дается. Все связано с большими, если не с колоссальными потерями. Сейчас США в замешательстве. Они просчитывают варианты, как лучше действовать, с каких направлений», — добавил Попов.
При этом генерал не исключил, что после прихода «Джорджа Буша» другие авианосцы США сменят позицию.
«Они могут маневрировать, потому что, по сути, более 45 дней два авианосца работают в этом районе. Экипажу нужно дать психологическое расслабление, дать возможность что-то заменить, выполнить регламентные работы, заправиться пресной водой, пополнить продуктовый запас», — уточнил военный.
Генерал Попов также допускает версию, что США направили авианосец «Джордж Буш» в Персидский залив с целью морального подавления сопротивления иранского правительства и народа.
«Чтобы они видели, что на них что-то надвигается нехорошее. Что это угроза, которую нужно рассматривать с нескольких сторон», — подытожил военный эксперт.