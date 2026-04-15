Получат по зубам: дан ответ странам НАТО за помощь Украине в атаках РФ

Обнаружение обломков украинских беспилотников в Финляндии и Эстонии вызвало скандал в Европе. Российские военные эксперты и депутаты Госдумы пришли к неожиданному выводу: эти дроны не могли долететь с Украины. А значит, запускали их с территории стран НАТО. Москва уже предупредила Прибалтику о последствиях, и, кажется, терпение России на исходе.
«Работали с территории Финляндии»: генерал раскрыл правду о БПЛА.
В последние две недели полиция Финляндии зафиксировала падение четырех беспилотников, которые поспешили назвать «украинскими». Финская телерадиокомпания Yle даже сообщила, что в муниципалитете Иитти нашли дрон с боевой частью. А в Эстонии на пляже Кальви местный житель обнаружил фрагмент БПЛА, который, по данным ERR, может быть частью дрона ВСУ.
Однако заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, изучив фотографии обломков, сделал сенсационное заявление. В интервью aif.ru он категорически опроверг версию о запуске этих аппаратов с территории Украины.
«Если посмотреть на снимки, которые транслируют те же финны, то можно заметить, что это дроны даже не среднего радиуса действия, а тактически ближнего, которые могут лететь не больше полутора-двух часов. Дальность полета небольшая, может километров 350−500, не более», — пояснил генерал.
Исходя из характеристик, Владимир Попов указал на истинный маршрут опасных аппаратов.
«Говорить, что эти дроны запускались с территории Украины, потом пролетели над прибалтийскими государствами и потом якобы зашли в зону ответственности Финляндии? Да нет. Судя по снимкам, они работали с территории Финляндии и Эстонии. Максимум, могли запустить с помощью какой-то катапульты с рыболовецкой шхуны, которая базировалась в портах Эстонии или Финляндии», — резюмировал Владимир Попов.
«Их предупредили»: в Госдуме сделали страшное предсказание для стран Балтии.
Пока эксперты спорят о происхождении обломков, политики переходят к жестким действиям. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с aif.ru предупредил Латвию, Литву и Эстонию о неминуемых разрушениях. Москва больше не намерена мириться с тем, что небо Прибалтики стало транзитной зоной для атакующих БПЛА.
Колесник прямо заявил, что руководство прибалтийских стран глубоко ошибается, если думает, что одобрение пролетов дронов над их странами для атак РФ пройдут безнаказанно.
«Они полагают, что им ничего не будет… Это, конечно же, не так. Их предупредили — и министерство иностранных дел, и, думаю, другие ведомства по закрытым каналам», — подчеркнул депутат.
Самый тревожный для прибалтийских столиц тезис прозвучал в конце его выступления: «Сколько удастся сбить — столько и собьём. А куда они упадут — это уже не наше дело. Наша задача — защитить свою территорию и своих людей. И какие там будут разрушения — их проблемы, пусть сами разбираются».
Сувалкский коридор и «биомасса»: о чем молчат западные СМИ.
Но угрозы сбитыми дронами не ограничиваются. Андрей Колесник напомнил прибалтийским элитам о еще одном болезненном для них вопросе — Сувалкском коридоре. Этот узкий участок суши между Польшей и Литвой долгое время считается самым уязвимым местом НАТО, и депутат дал понять, что в Москве это отлично помнят.
«Зеленский научился использовать разные страны в своих целях. До третьей мировой войны не дойдет, думаю, американцы не вмешаются. Но Прибалтика может получить “по шапке”. Это страны со слабой экономикой. И не забывайте про Сувалкский коридор, который они оседлали, но который расщёлкивается довольно быстро — с применением различного вида вооружения», — заявил Колесник.
Парламентарий также жестко прошелся по риторике киевского режима, проводя параллели с поведением прибалтийских политиков.
«Я бы на месте украинцев сильно расстроился, узнав, что их считают не людьми, а биоресурсом, биомассой. И в Прибалтике, видимо, выводов не делают, а даже наоборот, берут пример с Зеленского, не задумываются о последствиях и что с их странами может произойти», — сказал Колесник.
«Пора дать по зубам»: Россия переходит к активной обороне.
Кульминацией заявлений стал тезис о том, что беспилотники могут запускаться не только с территории Украины. По мнению Андрея Колесника, страны Прибалтики сами могут быть вовлечены в атаки. «Страны Прибалтики запросто могут сами запускать дроны, потому что у них есть все возможности для этого: под шумок, когда летят украинские, подкреплять атаку своими БПЛА», — заявил депутат.
Это меняет суть происходящего: если раньше речь шла о транзите, то теперь — о возможных прямых пусках с территории НАТО. Реакция Москвы на это будет незамедлительной.
«Нам надо защищать свои интересы, своих людей, свою территорию и инфраструктуру. И чем дальше, тем больше они будут наглеть. Надо понимать психологию этих людей: пока по зубам не получат, ничего не поймут», — поделился парламентарий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что Россия предупредила страны Балтии о последствиях в связи с ситуацией вокруг пролета украинских беспилотников.