В Хабаровске прокуратура взялась за аварию оставившую людей без тепла

В Хабаровске прокуратура организовала проверку после коммунальной аварии на тепломагистрали, — сообщает надзорное ведомство.
Повреждение произошло 15 апреля на участке ТМ-32.
Проверку проводит прокуратура Железнодорожного района. Специалистам предстоит установить причины аварии, а также оценить, насколько оперативно ведутся работы по восстановлению теплоснабжения.
Отдельное внимание будет уделено соблюдению сроков устранения нарушений и возврату нормального теплового режима в жилые дома.
В ведомстве уточнили, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры.