В Хабаровске прокуратура взялась за аварию оставившую людей без тепла

Надзор взял на контроль сроки устранения последствий.

В Хабаровске прокуратура организовала проверку после коммунальной аварии на тепломагистрали, — сообщает надзорное ведомство.

Повреждение произошло 15 апреля на участке ТМ-32.

Проверку проводит прокуратура Железнодорожного района. Специалистам предстоит установить причины аварии, а также оценить, насколько оперативно ведутся работы по восстановлению теплоснабжения.

Отдельное внимание будет уделено соблюдению сроков устранения нарушений и возврату нормального теплового режима в жилые дома.

В ведомстве уточнили, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры.