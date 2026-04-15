Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин отдал пас в победном матче — «Вашингтон» остался без плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» завершил регулярный чемпионат НХЛ победой над «Коламбус Блю Джекетс», однако не смог выйти в плей-офф.

«Вашингтон Кэпиталз» завершил регулярный чемпионат НХЛ победой над «Коламбус Блю Джекетс», однако не смог выйти в плей-офф. Итог встречи и статистику игроков приводит лига.

Матч прошел в Коламбусе и закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. После безголевого первого периода команды обменялись шайбами во второй двадцатиминутке, а решающий гол был забит в концовке встречи.

У «Вашингтона» отличились Энтони Бовиллье и Джейкоб Чикран. В составе хозяев шайбу забросил Бун Дженнер.

Российский нападающий Александр Овечкин провел на льду 18 минут 48 секунд. Он нанес четыре броска в створ, применил один силовой прием и отдал результативную передачу. По итогам игры форвард был признан третьей звездой.

В сезоне-2025/26 Овечкин принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата. Он набрал 64 очка — 32 шайбы и 32 передачи. Этот сезон стал для нападающего 21-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с клубом. Ранее игрок заявлял, что примет решение о продолжении карьеры летом.

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко отметился одним силовым приемом. У «Коламбуса» Кирилл Марченко нанес четыре броска в створ. Защитник Иван Проворов также четыре раза бросил по воротам и заблокировал один бросок.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 95 очков. Команда впервые за три сезона не вышла в плей-офф НХЛ.

