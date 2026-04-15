Овечкин отдал пас в победном матче — «Вашингтон» остался без плей-офф

В сезоне-2025/26 Овечкин принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата. Он набрал 64 очка — 32 шайбы и 32 передачи. Этот сезон стал для нападающего 21-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с клубом. Ранее игрок заявлял, что примет решение о продолжении карьеры летом.