Овечкин отдал пас в победном матче — «Вашингтон» остался без плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» завершил регулярный чемпионат НХЛ победой над «Коламбус Блю Джекетс», однако не смог выйти в плей-офф. Итог встречи и статистику игроков приводит лига.
Матч прошел в Коламбусе и закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. После безголевого первого периода команды обменялись шайбами во второй двадцатиминутке, а решающий гол был забит в концовке встречи.
У «Вашингтона» отличились Энтони Бовиллье и Джейкоб Чикран. В составе хозяев шайбу забросил Бун Дженнер.
Российский нападающий Александр Овечкин провел на льду 18 минут 48 секунд. Он нанес четыре броска в створ, применил один силовой прием и отдал результативную передачу. По итогам игры форвард был признан третьей звездой.
В сезоне-2025/26 Овечкин принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата. Он набрал 64 очка — 32 шайбы и 32 передачи. Этот сезон стал для нападающего 21-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с клубом. Ранее игрок заявлял, что примет решение о продолжении карьеры летом.
Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко отметился одним силовым приемом. У «Коламбуса» Кирилл Марченко нанес четыре броска в створ. Защитник Иван Проворов также четыре раза бросил по воротам и заблокировал один бросок.
По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 95 очков. Команда впервые за три сезона не вышла в плей-офф НХЛ.
