В Новосибирске на выставке ритуальных услуг показали стеклянный памятник с портретом Владимира Жириновского

Центральное место в экспозиции занял внушительный памятный монумент, главным элементом которого стало изображение основателя и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Портрет политика выполнен по особой технологии высокоточной печати на стеклянной основе. Благодаря такому методу нанесения изображение приобретает дополнительную визуальную глубину и выразительность, которые сложно достичь при использовании традиционных материалов. В нижней части композиции аккуратно выгравированы даты рождения и смерти. Как пояснили представители фирмы, данный объект является не коммерческим заказом, а выставочным образцом, призванным наглядно показать возможности современных технологий в плане долговечности и эстетической привлекательности готовых изделий.
Стоит отметить, что стенд компании уже не в первый раз приковывает к себе взгляды гостей форума за счёт не совсем обычного выбора образов для демонстрации. Ранее на этой же площадке публике демонстрировались надгробия с портретами певицы Жанны Фриске и голливудской кинодивы Мэрилин Монро. Форум «Сибирь — Ритуал 2026» завершит свою работу 15 апреля. Помимо осмотра самой экспозиции, программа мероприятия включает в себя обширную деловую часть, в рамках которой участники обсуждают векторы развития похоронной отрасли, внедрение цифровых сервисов и вопросы обучения профильных специалистов.
