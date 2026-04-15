В Новосибирске на выставке ритуальных услуг показали стеклянный памятник с портретом Владимира Жириновского

Стоит отметить, что стенд компании уже не в первый раз приковывает к себе взгляды гостей форума за счёт не совсем обычного выбора образов для демонстрации. Ранее на этой же площадке публике демонстрировались надгробия с портретами певицы Жанны Фриске и голливудской кинодивы Мэрилин Монро. Форум «Сибирь — Ритуал 2026» завершит свою работу 15 апреля. Помимо осмотра самой экспозиции, программа мероприятия включает в себя обширную деловую часть, в рамках которой участники обсуждают векторы развития похоронной отрасли, внедрение цифровых сервисов и вопросы обучения профильных специалистов.