В Новосибирске на выставке ритуальных услуг показали стеклянный памятник с портретом Владимира Жириновского

В новосибирском «Экспоцентре» продолжает работу форум-выставка «Сибирь — Ритуал 2026», где производители и поставщики демонстрируют последние достижения в сфере мемориальной индустрии. Среди множества экспонатов особое внимание посетителей привлёк стенд компании «А-Фото», специализирующейся на создании портретов для надгробий с использованием стекла.

Источник: Сиб.фм

Центральное место в экспозиции занял внушительный памятный монумент, главным элементом которого стало изображение основателя и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Портрет политика выполнен по особой технологии высокоточной печати на стеклянной основе. Благодаря такому методу нанесения изображение приобретает дополнительную визуальную глубину и выразительность, которые сложно достичь при использовании традиционных материалов. В нижней части композиции аккуратно выгравированы даты рождения и смерти. Как пояснили представители фирмы, данный объект является не коммерческим заказом, а выставочным образцом, призванным наглядно показать возможности современных технологий в плане долговечности и эстетической привлекательности готовых изделий.

Стоит отметить, что стенд компании уже не в первый раз приковывает к себе взгляды гостей форума за счёт не совсем обычного выбора образов для демонстрации. Ранее на этой же площадке публике демонстрировались надгробия с портретами певицы Жанны Фриске и голливудской кинодивы Мэрилин Монро. Форум «Сибирь — Ритуал 2026» завершит свою работу 15 апреля. Помимо осмотра самой экспозиции, программа мероприятия включает в себя обширную деловую часть, в рамках которой участники обсуждают векторы развития похоронной отрасли, внедрение цифровых сервисов и вопросы обучения профильных специалистов.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал раскол НАТО и усиление России к 2026 году.

Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
