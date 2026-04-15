Единую социальную карту для пенсионеров предложили ввести в ОП

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в России единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны и предоставлять базовые льготы, включая бесплатный проезд. Об этом стало известно в среду, 15 апреля.
— Я полностью поддерживаю идею введения единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории Российской Федерации. Эта карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров, что, безусловно, облегчит жизнь нашим пожилым гражданам, — объяснил Гриб.
По его словам, такая карта, аналогичная уже существующим картам для многодетных семей, станет эффективной поддержкой для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. В Москве, Подмосковье и других районах с большим количеством дач эта инициатива заметно упростит жизнь пенсионеров.
Гриб также отметил, что действующая система льгот нуждается в расширении, в том числе за счет перевода части мер поддержки с регионального на федеральный уровень, передает РИА Новости.
Кроме того, ранее Социальный фонд России провел индексацию пенсионных выплат по государственному обеспечению 1 апреля 2026 года. Выплаты более четырех миллионов человек увеличили на 6,8 процента.