Артисты из Бурятии дали мастер-классы юным хабаровчанам

Профессиональные артисты Государственного цирка Бурятии пригласили воспитанников цирковых студий Хабаровска на мастер-классы. Этой гастрольной традиции много лет — приезжие циркачи всегда охотно занимаются с детьми. Мастер-классы идут на арене, за кулисами и даже в подсобных помещениях.
— Распределили ребят по жанрам — вот, например, воздушные акробаты, акробаты на дорожках, жонглеры. Дети выполняют трюки и упражнения, могут задать наставникам любые вопросы. Обычно артисты с удовольствием делятся опытом с начинающими. Для взрослых это своего рода педагогическая практика, ведь многие из основного состава нашего коллектива окончили колледж искусств имени Чайковского и могут преподавать, — говорит заместитель директора Государственного цирка Республики Бурятия Анна Шагдырова.
На мастер-класс отобрали 25 воспитанников цирковых студий. Девочки — в большинстве, но это обычное дело для детских творческих кружков. Из-под купола цирка опустили яркое полотно. Артистка ловко взбирается по нему, переворачивается, держась за ткань, делает шпагат, вращения — все очень изящно и легко.
— Это только со стороны так кажется, — смеется ее коллега, наблюдая за мастер-классом. — Но на самом деле это результат долгого, тяжелого труда. Мы ежедневно посвящаем тренировкам и отработке номеров по несколько часов.
Начинающие гимнастки пока не могут скрывать эмоции и выглядеть так, будто происходящее им в радость. Особенно когда висишь вниз головой и пытаешься делать шпагат.
— Ой, помогите, — не выдерживает девочка и чуть не плачет от боли в руках.
Ее можно понять — каждому хочется выполнить трюк на «отлично». Или хотя бы на «хорошо». Опыта пока нет, но этот мастер-класс вполне может стать путевкой в яркую цирковую жизнь.
— Что-то не получается — не проблема, возможно, стоит попробовать себя в другом жанре. Главное, чтобы у человека глаза горели и было желание выступать на арене, — уверен художественный руководитель Госцирка Бурятии Алдар Санданов.
Кстати, здесь, как и в других культурных сферах, тоже есть кадровый голод. Артисты вынуждены выступать сразу в нескольких жанрах. Принимают в труппу не только юных, но и взрослых, увлеченных цирком. Нужно лишь придумать, отрепетировать номер и не побояться его представить. Понравится — получишь работу.
— В нашем коллективе есть артисты, которые узнали о цирке Бурятии, придя к нам на занятия во время гастролей, будучи еще детьми. А сейчас они сами стажируют новичков, — говорит Алдар Санданов.
В этом году цирк подпишет соглашение с монгольской консерваторией на обучение цирковому ремеслу детей из Бурятии. На бюджетной основе группа ребят будет четыре года заниматься с тренерами из Монголии по особой методике. В соседней стране, кстати, очень развита акробатика.
— Не отвлекаемся. И-и-и раз! Второй пошел! Третий! Ловите! — звучат команды.
В воздухе летают мячики, иногда коварно ускользая от рук артистов. За кулисами жонглеры демонстрируют мастерство. Ошибаются те, кто считает, что это самый легкий жанр. Нужно иметь очень хорошую физическую форму и тренироваться как минимум пять часов в день.
Через всю арену разложили гигантский ковер. По очереди крутят сальто гимнасты — и профессионалы, и совсем юные. Лихо получается и у тех, и у других — подрастает смена! Правда, заметно, каких усилий это стоит мальчишкам и девчонкам.
— Мы определяем, к чему у ребенка больше способностей. Если гибкий — советуем идти в гимнастику, если нет — попробуй себя в жонглировании, акробатике или эквилибристике на одноколесном велосипеде, катушках. Много всякого в цирке есть. Тем он и хорош — здесь найдут применение любому человеку. Да, это трудно, на один номер уходит примерно полгода. Но мы никого не отговариваем. Приходите в цирк — это самое честное искусство, — уверен руководитель цирковой студии Максим Трофимов.
В общем, у цирка вообще нет лайт-версий. А самая сложная профессия у коверного. Клоун — это всегда штучная специальность.
— Они не проводят мастер-классов — искусство смешить людей очень индивидуальное, его секреты артисты тщательно хранят, — замечает Анна Шагдырова.
О чем детям не рассказывают на цирковых мастер-классах? О таких уникальных номерах, как например, воздушная гимнастика на собственных волосах. Трюковая часть всегда непредсказуема и травмоопасна. Повторять такие номера не нужно.