Артисты из Бурятии дали мастер-классы юным хабаровчанам

— Мы определяем, к чему у ребенка больше способностей. Если гибкий — советуем идти в гимнастику, если нет — попробуй себя в жонглировании, акробатике или эквилибристике на одноколесном велосипеде, катушках. Много всякого в цирке есть. Тем он и хорош — здесь найдут применение любому человеку. Да, это трудно, на один номер уходит примерно полгода. Но мы никого не отговариваем. Приходите в цирк — это самое честное искусство, — уверен руководитель цирковой студии Максим Трофимов.