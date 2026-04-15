Овечкин отдал голевую передачу в последнем матче регулярного сезона НХЛ

«Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 2:1.

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин отдал голевую передачу в заключительном матче регулярного чемпионата, который столичный клуб провел против «Коламбуса».

«Вашингтон» одержал победу со счетом 2:1. 40-летний Овечкин отдал передачу в ситуации с победной шайбой, которую забросил Джейкоб Чикран.

На счету Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, он лидирует в списке лучших снайперов в истории лиги. По абсолютному количеству голов (регулярный чемпионат + плей-офф) россиянин с 1 006 голами (929 + 77) занимает второе место после канадца Уэйна Гретцки, у которого 1 016 шайб (894 + 122).

В 82 матчах нынешнего сезона Овечкин забросил 32 шайбы и набрал 64 очка по системе «гол + пас» (32 + 32). «Вашингтон» не попал в плей-офф, в последний раз команда не играла в Кубке Стэнли в 2023 году.

Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин летом примет решение, будет ли он продолжать карьеру в НХЛ. Его контракт с «Вашингтоном» истекает летом этого года.

