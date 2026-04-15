В Хабаровске мошенники вынудили женщину взять кредит на 100 тысяч

После кода из СМС ей сообщили о «кредитах на имя» и угрозе финансирования Украины.

В Хабаровске 53-летняя жительница Березовки стала жертвой телефонных мошенников, — сообщает hab.aif.ru.

Сначала ей позвонили неизвестные и сообщили о замене домофона и попросили код из СМС. Затем последовали звонки от лиц, представившихся сотрудниками силовых ведомств, которые заявили, что по её данным якобы оформляются кредиты и средства могут быть направлены на финансирование вооружённых сил Украины.

Под давлением женщина оформила кредит на 100 тысяч рублей и перевела деньги на «безопасный счёт».

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы», — сообщил начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.