В Хабаровске мошенники вынудили женщину взять кредит на 100 тысяч

В Хабаровске 53-летняя жительница Березовки стала жертвой телефонных мошенников, — сообщает hab.aif.ru.
Сначала ей позвонили неизвестные и сообщили о замене домофона и попросили код из СМС. Затем последовали звонки от лиц, представившихся сотрудниками силовых ведомств, которые заявили, что по её данным якобы оформляются кредиты и средства могут быть направлены на финансирование вооружённых сил Украины.
Под давлением женщина оформила кредит на 100 тысяч рублей и перевела деньги на «безопасный счёт».
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы», — сообщил начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.