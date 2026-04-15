Россиянам рассказали, чем денежное довольствие отличается от зарплаты

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Зарплата выплачивается за количество отработанных часов, в то время как денежное довольствие сохранятся даже в период отпуска и болезни. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Заработная плата — это вознаграждение за выполненную работу по трудовому договору, которое зависит от отработанного времени. Денежное довольствие относится к оплате военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и является основным средством их материального обеспечения и стимулирования исполнения обязанностей военной службы», — сказала Голубева.
По словам эксперта, денежное довольствие выплачивается вне зависимости от фактически отработанных часов.
Она уточнила, что, по условиям выплаты, заработная плата начисляется за фактически отработанное время, тогда как денежное довольствие сохраняется в период учебы, отпуска, болезни, командировок и выходных дней.
Кроме этого, зарплата выплачивается из фонда оплаты труда организации, а денежное довольствие — из федерального бюджета.
Голубева подчеркнула, что денежное довольствие включает оклад по воинскому званию, оклад по воинской должности, а также надбавки (за выслугу лет, особые условия службы, работу с государственной тайной), премии и дополнительные выплаты (например, за службу в районах Крайнего Севера).