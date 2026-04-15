Общежития по новым правилам — студентам в РФ вводят обязательные проверки

Минпросвещения России и Минобрнауки России предложили утвердить единый порядок предоставления мест в студенческих общежитиях. Проект приказа, который может вступить в силу с 1 сентября 2026 года, опубликован для обсуждения, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, решение о заселении будет принимать специальная комиссия, создаваемая в образовательной организации. Основанием станет заявление студента и пакет подтверждающих документов.
Для получения места потребуется подтвердить обучение по очной или заочной форме, отсутствие регистрации и жилья в собственности по месту нахождения вуза. При необходимости также нужно представить документы о тяжелом материальном положении — перечень определят локальные акты учебного заведения.
Отдельные условия предусмотрены для студенческих семей. Для получения отдельной комнаты потребуется подтвердить брак, наличие детей или факт усыновления, а также возраст обучающегося.
В проекте указано, что нуждающимися в общежитии будут признавать студентов, соответствующих критериям федерального законодательства и внутренних правил организаций.
По данным Минобрнауки, в российских вузах обучаются около 50 тысяч студенческих семей. Из них порядка 2100 уже проживают в общежитиях.
