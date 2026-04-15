Акима из Шымкента обвинили в избиении человека на футболе: как его наказали

В комиссии по этике Агентства РК по делам государственной службы ранее рассказали подробности наказания Абаева. Тогда стало известно, что комиссия по этике пришла к выводу о наличии в действиях Абаева нарушений норм служебной этики.
«Было принято решение рекомендовать акиму города Шымкента применить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», — напомнили в ведомстве.
Журналисты попытались узнать в акимате Шымкента о том, какое в итоге наказание было принято с учетом рекомендаций АГДС. В аппарате акима города подтвердили, что решение уже принято — Алмас Абаев привлечен к вышеуказанной дисциплинарной ответственности.
При этом дополнительные проверки по данному факту не проводились. «В государственные органы города направлено письмо о необходимости соблюдения требований Этического кодекса госслужащих Республики Казахстан и принятии профилактических мер по недопущению нарушений впредь», — отметил руководитель городского департамента Агентства РК по делам государственной службы, председатель Совета по этике Канат Кадырбеков.
Напомним, в марте в Сети появилось видео, на котором мужчина, внешне похожий на акима Каратауского района Алмаса Абаева, несколько раз наносит удары другому мужчине на футбольном поле.
В АГДС сообщали, что после публикации видео в акимате Шымкента в отношении Абаева началась служебная проверка, после которой было возбуждено дисциплинарное дело и назначено служебное расследование.