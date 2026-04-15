В Ордынском районе директоров оштрафовали по признакам коррупции

Прокуратура Ордынского района Новосибирской области проверила, как местные организации соблюдают закон о противодействии коррупции. Она выявила нарушения.
Оказалось, что руководители двух учреждений взяли на работу людей, которые раньше были муниципальными служащими в администрации Ордынского района. По закону работодатели обязаны сообщить об этом в районную администрацию в течение 10 дней после приёма на работу. Но этого сделано не было.
Прокурор внёс представления директорам учреждений и возбудил против них дела об административном правонарушении.
В итоге руководителей оштрафовали — каждый должен заплатить 20 тысяч рублей. Кроме того, оба виновных лица получили дисциплинарное взыскание.