В Ордынском районе директоров оштрафовали по признакам коррупции

Какое нарушение они допустили.

Источник: Соцсети

Прокуратура Ордынского района Новосибирской области проверила, как местные организации соблюдают закон о противодействии коррупции. Она выявила нарушения.

Оказалось, что руководители двух учреждений взяли на работу людей, которые раньше были муниципальными служащими в администрации Ордынского района. По закону работодатели обязаны сообщить об этом в районную администрацию в течение 10 дней после приёма на работу. Но этого сделано не было.

Прокурор внёс представления директорам учреждений и возбудил против них дела об административном правонарушении.

В итоге руководителей оштрафовали — каждый должен заплатить 20 тысяч рублей. Кроме того, оба виновных лица получили дисциплинарное взыскание.