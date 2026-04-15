Рудченко: Пугачева приедет в РФ пытаться вернуть статус и уважение

Певица Алла Пугачева в случае приезда в Россию не будет обращаться к знакомым и вмешиваться в ситуацию со статусом иноагента Максима Галкина*. Как объяснил aif.ru продюсер Павел Рудченко, артистка будет заботиться только о себе.
«Ситуация с Галкиным* зашла уже очень далеко и чуть ли действительно не является тупиковой. Пугачёва много потеряла благодаря тому, что поддерживала позицию своего супруга, поэтому я не думаю, что она постарается предпринять какие-то шаги, чтобы своим авторитетом все-таки помочь снять статус иноагента», — сказал он.
Продюсер отметил, что Пугачеву волнует возвращение былого статуса, а не проблемы супруга.
«В случае ее приезда в Россию больше будет идти речь о её собственной персоне, так как мужья в семье Пугачёвой — это дело, скажем так, наживное, непостоянно. Для нее главное — вернуть себе былой статус, былое уважение. На это и будет сделан акцент, на лоббировании именно своих интересов», — добавил собеседник издания.
Ранее в Сети появилась информация, что Пугачева может приехать в Россию в свой день рождения, 15 апреля. Представители артистки опровергли эти домыслы.
* Признан в России иностранным агентом.