Алла Пугачева отпразднует 77-летие на Кипре в кругу семьи

Певица Алла Пугачева отпразднует свой день рождения на Кипре с семьей. Торжество состоится в закрытом формате в одном из заведений Лимасола. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Пугачевой 15 апреля исполняется 77 лет. По словам собеседника агентства, заведение будет закрыто от других посетителей специально для празднования. Средний чек в ресторане составляет 200−250 тысяч рублей, говорится в сообщении.
Ранее продюсер Сергей Дворцов утверждал, что Пугачева приедет в Россию 15 апреля для того, чтобы в кругу близких отметить 77-й день рождения. Артистка может вернуться на родину на длительный срок.
Позже концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла сообщения о скором возвращении исполнительницы в Россию.
10 апреля стало известно, что из-за давления общественников в столице отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой «Пугачевская весна». За отмену фестиваля ранее выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.