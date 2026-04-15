С ЕГЭ удалят без разговоров — за телефон и подсказки выгонят с экзамена

Рособрнадзор утвердил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Документ приводит РИА Новости.
Главное требование — сдавать экзамен самостоятельно. Во время ЕГЭ запрещено разговаривать, пользоваться телефоном, техникой, шпаргалками и любыми записями.
Перед входом в аудиторию личные вещи нужно оставить отдельно — до рамки металлоискателя. С собой можно взять только паспорт, черную ручку, экзаменационные материалы и разрешенные по предмету справки. При необходимости допускаются лекарства, вода и перекус.
Если участник выходит из аудитории, он обязан оставить на столе все — бланки, черновики и ручки. Выносить или фотографировать их нельзя.
За нарушение правил экзаменуемого сразу удалят. Составят акт и передадут его в государственную экзаменационную комиссию.
Если не сдан русский язык или математика, экзамен разрешат пересдать в резервные дни.
Основной этап начнется 1 июня — первыми идут история, литература и химия. Резервные дни назначены на 22−25 июня. Еще одна возможность пересдать один предмет будет 8 и 9 июля.
На фоне этих требований фиксируется высокая нагрузка на школьников. Как сообщается со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ, около 40% учениц средней школы сталкиваются с большим объемом учебы и нехваткой свободного времени. Это самая крупная группа среди девочек.
Еще 27% школьниц, наоборот, учатся меньше и имеют больше свободного времени. У 20% высокая занятость и по учебе, и по личному времени одновременно. Минимальная группа — 13% — это те, у кого и учебы, и досуга немного.
У мальчиков ситуация отличается. Самая большая группа — 34% — это школьники с низкой учебной нагрузкой и большим количеством свободного времени. Еще 31% испытывают перегрузку и нехватку досуга. Примерно у 20% высокий уровень занятости по обоим направлениям, а у 15% — низкие показатели и по учебе, и по свободному времени.
