В Красноярском крае за сутки закрыли 25 ледовых переправ

На сегодняшний день в крае продолжают действовать 66 ледовых переправ: две — в Туруханском округе, три — в Таймырском Долгано-Ненецком, 61 — в Эвенкийском. Также остаются открытыми 12 автозимников: четыре — в Енисейском округе, по одному — в Кежемском, четыре — в Туруханском и три — в Эвенкийском, сообщили в краевом МЧС.