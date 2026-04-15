Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за сутки закрыли 25 ледовых переправ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки в регионе прекратили работу 25 ледовых переправ.

Источник: НИА Красноярск

Все они находились на территории Эвенкийского округа. Одновременно закрыты шесть автозимников.

На сегодняшний день в крае продолжают действовать 66 ледовых переправ: две — в Туруханском округе, три — в Таймырском Долгано-Ненецком, 61 — в Эвенкийском. Также остаются открытыми 12 автозимников: четыре — в Енисейском округе, по одному — в Кежемском, четыре — в Туруханском и три — в Эвенкийском, сообщили в краевом МЧС.