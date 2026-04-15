В КубГМУ разработают покрытия и импланты для улучшения заживления ожогов

КРАСНОДАР, 15 апреля. /ТАСС/. Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разработают покрытия и импланты при помощи матриклеточных белков для заживления кожи после ожогов и операций. Об этом сообщила ТАСС научный консультант проекта, доктор медицинских наук, доцент КубГМУ Карина Мелконян.
«В медицине существует глобальная научная проблема — неэффективное восстановление тканей после травм, ожогов и хирургических вмешательств, с которыми ежедневно сталкиваются миллионы пациентов по всему миру. Несмотря на активное развитие биоматериалов, большинство существующих решений не способны полноценно “включать” собственные регенеративные механизмы организма. Однако это возможно благодаря матриклеточным белкам», — сказала собеседница агентства.
Роль матриклеточных белков в повышении регенерации изучается в ходе проекта, поддержанного Кубанским научным фондом. Ученые исследуют их способность «перепрограммировать» ксенодермальные материалы, используемые при лечении, превращая их из пассивных структур в активные регенеративные системы.
«Ожидается, что результаты проекта станут научным прорывом в области регенеративной медицины, открывая путь к разработке инновационных ранозаживляющих покрытий и имплантов, способных значительно ускорять восстановление тканей, снижать риск осложнений и улучшать исходы лечения тяжелых повреждений кожи. Результаты исследования смогут найти применение во всех областях, занимающихся лечением повреждений кожи, в первую очередь в ведении ожоговых пациентов», — сказала Мелконян.
Матриклеточные белки представляют собой нестабильные структуры, которые выделяются при повреждении кожи, отметила эксперт. Перед учеными стоит задача понять, как именно они себя ведут в области нарушения целостности кожных покровов, а также уровень их влияния на заживление ран.
«Ученые КубГМУ рассматривают вопрос регенерации тканей с принципиально новой стороны — как именно эти белки могут помочь в восстановлении тканей. Сейчас мы будем работать с культурами клеток фибробластов. В рамках этого проекта изучим действие матриклеточных белков in vitro, а дальше уже планируются эксперименты на лабораторных животных», — добавила младший научный сотрудник лаборатории фундаментальных исследований в области регенеративной медицины КубГМУ Алевтина Асякина.