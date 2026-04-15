Заросшее поле под Шарыпово могут изъять у собственника

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыповском округе Красноярского края планируют изъять участок сельхозземли площадью 15,5 гектара, который длительное время не используется.

Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, земля фактически заброшена: участок зарос многолетними сорняками и кустарником высотой до трех метров. В ходе проверки установлено, что собственник не предпринимал действий для вовлечения территории в сельхозоборот.

Ранее владельцу уже указывали на необходимость привести участок в порядок, однако ситуация не изменилась — земля продолжила зарастать.

В связи с этим материалы переданы в краевое агентство по управлению госимуществом. Ведомство намерено обратиться в суд с требованием об изъятии участка. В случае положительного решения землю выставят на торги и передадут новому собственнику, который будет использовать ее по назначению.