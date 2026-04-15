Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одну дорогу построят в красноярском Солнечном

Красноярское Управление капитального строительства объявило торги на поиск подрядчика для строительства дороги от улицы Ерофеевская до улицы Преображенская.

Красноярское Управление капитального строительства объявило торги на поиск подрядчика для строительства дороги от улицы Ерофеевская до улицы Преображенская.

Как пояснили в мэрии, по сути новая дорога станет продолжением проспекта Молодёжный. Победителю торгов предстоит возвести двухполосную и четырехполосную проезжие части протяженностью 700 м рядом с уже существующей дорогой. В итоге при въезде в Солнечный со стороны Преображенской будут открыты сразу 8 полос движения — двухполосные дороги-дублеры, а между ними — основная магистраль в 4 полосы. С дублёров транспорт сможет поворачивать на боковые улицы и подъезжать к жилым домам. Дороги будут разделены газоном и зелеными насаждениями.

Также подрядчик должен построить ливнёвку и тротуары, установить опоры освещения, светофоры и остановки, обустроить газоны и высадить деревья.

Начальная стоимость контракта 366,3 миллиона рублей. Итоги торгов подведут в конце апреля.

«Данный объект позволит состыковать две дороги. Одна из них — от улицы Авиаторов до Преображенской — уже строится, фактически она станет дублёром Енисейского тракта и разгрузит движение до Солнечного. Соединяется эта дорога с двухполосным проездом по улице Соколовская. Потоки распределятся равномерно, когда параллельно Соколовской будет построена новая шестиполосная дорога», — пояснил руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.

Открыть новую дорогу планируется к концу 2027 года.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.