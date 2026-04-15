Еще одну дорогу построят в красноярском Солнечном

Красноярское Управление капитального строительства объявило торги на поиск подрядчика для строительства дороги от улицы Ерофеевская до улицы Преображенская.
Как пояснили в мэрии, по сути новая дорога станет продолжением проспекта Молодёжный. Победителю торгов предстоит возвести двухполосную и четырехполосную проезжие части протяженностью 700 м рядом с уже существующей дорогой. В итоге при въезде в Солнечный со стороны Преображенской будут открыты сразу 8 полос движения — двухполосные дороги-дублеры, а между ними — основная магистраль в 4 полосы. С дублёров транспорт сможет поворачивать на боковые улицы и подъезжать к жилым домам. Дороги будут разделены газоном и зелеными насаждениями.
Также подрядчик должен построить ливнёвку и тротуары, установить опоры освещения, светофоры и остановки, обустроить газоны и высадить деревья.
Начальная стоимость контракта 366,3 миллиона рублей. Итоги торгов подведут в конце апреля.
«Данный объект позволит состыковать две дороги. Одна из них — от улицы Авиаторов до Преображенской — уже строится, фактически она станет дублёром Енисейского тракта и разгрузит движение до Солнечного. Соединяется эта дорога с двухполосным проездом по улице Соколовская. Потоки распределятся равномерно, когда параллельно Соколовской будет построена новая шестиполосная дорога», — пояснил руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
Открыть новую дорогу планируется к концу 2027 года.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.