Еще одну дорогу построят в красноярском Солнечном

Как пояснили в мэрии, по сути новая дорога станет продолжением проспекта Молодёжный. Победителю торгов предстоит возвести двухполосную и четырехполосную проезжие части протяженностью 700 м рядом с уже существующей дорогой. В итоге при въезде в Солнечный со стороны Преображенской будут открыты сразу 8 полос движения — двухполосные дороги-дублеры, а между ними — основная магистраль в 4 полосы. С дублёров транспорт сможет поворачивать на боковые улицы и подъезжать к жилым домам. Дороги будут разделены газоном и зелеными насаждениями.