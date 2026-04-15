В Хабаровске губернатор вскрыл показную уборку во дворе ветерана ВОВ

В Хабаровске губернатор края Дмитрий Демешин лично приехал к ветерану Великой Отечественной войны Юрию Ласькову после его жалобы на состояние двора, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поводом стало обращение 101-летнего фронтовика, который пожаловался на мусор и отсутствие уборки после зимы.
Юрий Михайлович живёт на проспекте 60 лет Октября. По его словам, после схода снега двор оказался заброшенным: контейнеры переполнены, вокруг — ветки, прошлогодняя листва и бытовой мусор. Управляющая компания, как утверждают жители, долгое время не реагировала на ситуацию.
Однако к приезду губернатора картина резко изменилась. Территорию срочно привели в порядок — по словам жильцов, уборку провели буквально за час до визита. При этом часть проблемных участков осталась без внимания, на что люди указали главе региона прямо на месте.
Дмитрий Демешин не стал сглаживать ситуацию и назвал происходящее показательной акцией. Он поручил проверить не только этот двор, но и соседние территории, чтобы увидеть реальную картину, а не «витрину» к приезду чиновников. По его словам, подобный подход со стороны управляющей компании должен получать жёсткую оценку, вплоть до штрафов.
Губернатор отдельно подчеркнул, что такое отношение недопустимо, особенно когда речь идёт о ветеранах.
Юрий Ласьков — человек с фронтовой биографией, в которой нет случайных страниц. В 1942 году он ушёл на войну по комсомольской путёвке, окончил снайперские курсы и участвовал в боях за освобождение Харькова и Житомира. В одном из сражений был тяжело ранен и даже числился погибшим. После восстановления вернулся в строй и продолжил службу уже на Дальнем Востоке — в разведывательной эскадрилье стрелком-фотографом, участвовал в войне с Японией.
За боевые заслуги он награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и другими наградами.
После войны Юрий Михайлович переехал в Хабаровск, где работал токарем в локомотивном депо. Там же по его инициативе был создан музей боевой и трудовой славы. Даже сейчас, в 101 год, он остаётся активным — встречается с молодёжью и участвует в патриотическом воспитании.
По итогам встречи Дмитрий Демешин поставил конкретные задачи городским службам. В течение двух недель во дворе ветерана должны установить лавочки, а к лету — обустроить современную детскую площадку вместо самодельной конструкции.
Кроме того, поручено провести проверку работы управляющей компании. К ней будут привлечены первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин и руководство регионального госконтроля. В случае выявления нарушений обещана строгая ответственность.
Губернатор также пообещал вернуться и лично проверить, как выполнены поручения.