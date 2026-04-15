В Хабаровске губернатор вскрыл показную уборку во дворе ветерана ВОВ

Юрий Ласьков — человек с фронтовой биографией, в которой нет случайных страниц. В 1942 году он ушёл на войну по комсомольской путёвке, окончил снайперские курсы и участвовал в боях за освобождение Харькова и Житомира. В одном из сражений был тяжело ранен и даже числился погибшим. После восстановления вернулся в строй и продолжил службу уже на Дальнем Востоке — в разведывательной эскадрилье стрелком-фотографом, участвовал в войне с Японией.