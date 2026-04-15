Сотрудники МЧС будут следить за дачниками на островах у Хабаровска

Сотрудники главного управления МЧС России по региону заступили на дежурство на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский у Хабаровска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», временные пожарные посты выставлены для мониторинга пожарной обстановки и предупреждения возникновения возгораний. Особенно данная мера актуальна в преддверии садово-огородного сезона — уже 1 мая к своим наделам на теплоходах прибудут первые дачники.
По информации пресс-службы ведомства, спасателей на острова доставил вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России — он выполнил четыре рейса. На места доставлены мобильные группы поисково-спасательного отряда из села Ракитное и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели обладают всем необходимым для быстрого мониторинга пожаров. У них есть квадроциклы с прицепами, чтобы передвигаться по сложной местности, шанцевый инструмент и ранцевые огнетушители. На местах они организовали временные лагеря для жизни в полевых условиях. Посты будут работать на Большом Уссурийском, Кабельном и Дачном до тех пор, пока ситуация с пожарами не стабилизируется.
На островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский работают группы по четыре человека в каждой. Помимо мониторинга обстановки, специалистам предстоит взаимодействовать с местными жителями и отдыхающими в целях профилактики возникновения возгораний. Как отметил старший группы СПСЧ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Понкратенко, взаимодействие с местным населением давно налажено — дежурят спасатели на островах в шестой раз.