На Луне прячется редкий изотоп гелия: вот как он может перевернуть энергетику

Астроном Назаров: Редкий изотоп с Луны создаст новую отрасль энергетики.

Источник: Комсомольская правда

На Луне находится много полезных ископаемых, в том числе и редкий изотоп, который способен совершить революцию в энергетике. Об этом рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров. Речь о Гелии-3, который на Земле встречается крайне редко.

«На Луне скрыто достаточно большое количество полезных ископаемых. В том числе достаточно перспективный источник энергии, которого очень мало на Земле, — Гелий-3. Он позволит освоить новую отрасль в энергетике с очень низким уровнем радиации», — цитирует учёного РИА Новости.

Назаров уточнил, что добывать Гелий-3 в промышленных масштабах на Луне и доставлять его на Землю люди смогут только через несколько десятилетий.

