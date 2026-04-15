В Хабаровске перекроют десятки улиц из-за репетиций парада Победы

В Хабаровске утвердили подробное расписание перекрытий улиц на время подготовки к параду Победы, — сообщает МАХ канал правительства Хабаровского края.
Ограничения затронут центральную часть города и ряд магистралей и будут действовать в конце апреля и начале мая.
Пешие репетиции парадных расчётов на площади Ленина пройдут 24 и 27 апреля с 16:00 до 23:00, а также 2 мая с 7:00 до 14:00. В эти периоды движение ограничат на улицах Гоголя, Пушкина, Муравьёва-Амурского, Карла Маркса и Уссурийском бульваре на участках вблизи площади.
Репетиции с участием военной техники запланированы на 29 апреля и 4 мая с 13:00 до 23:00. Генеральная репетиция состоится 7 мая с 7:00 до 14:00. В эти дни перекрытия будут более масштабными и затронут дополнительные улицы, включая Ленина, Дикопольцева, Амурский бульвар и ряд прилегающих дорог.
Особые ограничения введут на маршрутах движения механизированных колонн. В дни их прохождения временно закроют движение на Восточном шоссе, улице Ленинградской, а также на улицах Лейтенанта Орлова и в переулке Облачном. В отдельные часы ограничения будут вводиться повторно — утром и вечером, когда техника будет перемещаться к месту построения и обратно.
Помимо этого, во все дни репетиций будет запрещена стоянка транспорта на ключевых участках. Ограничения коснутся улиц Гоголя, Пушкина, Амурского и Уссурийского бульваров, а также ряда других центральных улиц. Водителей просят заранее убирать автомобили, чтобы избежать эвакуации.
Власти отмечают, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности и чёткого проведения тренировок парадных расчётов. Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения.
Фактически речь идёт о поэтапном перекрытии центра города на протяжении почти двух недель — с нарастающим масштабом ограничений ближе к 9 мая.