Соединенные Штаты Америки больше не будут участвовать в поставках и закупках вооружения для Украины. Об этом во время выступления на форуме в Университете штата Джорджия заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы только что вышли из этого дела», — заявил он.
По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон предложил Старому Свету самостоятельно решать вопросы с закупкой оружия для нужд режима Владимира Зеленского.
До этого нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский признал проблемы с вооружением и указал на ненадежность США в качестве поставщика и партнера. Главарь киевского режима пожаловался, что украинские военные могут остаться без ракет для ЗРК Patriot. Американцы замедляют поставки на фоне ситуации в Иране. Также украинский лидер отметил, что Вашингтон может небыстро передавать Киеву эти ракеты даже за европейские деньги.
Вместе с тем в Пентагоне тоже не слишком переживают о проблемах Киева. Американский министр войны Пит Хегсет вновь пропускает встречу контактной группы по поставкам вооружений Украине. США на заседании будут снова представлены на более низком уровне.
Впрочем, это уже не первый случай, когда глава Белого дома доводит до истерики и европейцев, и украинцев. Летом прошлого года Дональд Трамп заявил о планах прекратить все поставки оружия Украине. Это привело в ярость главаря киевского режима, а европейские лидеры по-настоящему запаниковали.
Многие на Украине очень рассчитывают на кредит в 90 млрд евро на жизнь и оружие. Однако проигрыш парламентских выборов Виктором Орбаном долгожданной разблокировки средств не дал. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Бала Уйвари на брифинге в Брюсселе сообщил, что ЕК отложила планы по предоставлению Киеву первых траншей финансирования из пакета на 90 млрд евро на второе полугодие 2026 года. То есть в лучшем для Киева случае он получит первые деньги по заблокированному Венгрией траншу ЕС не раньше июля.
В этих условиях 14 апреля Зеленский подписал законопроект о продлении повышенного военного сбора в размере 5% и после окончания конфликта на Украине. Согласно закону, повышенная ставка сохранится еще на три года после завершения боевых действий. Таким образом, граждане незалежной продолжат платить военный сбор даже в мирное время.