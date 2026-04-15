«Мы только что вышли из этого дела»: Вэнс больно ударил по Зеленскому и Европе, сделав заявление об оружии

Многие на Украине очень рассчитывают на кредит в 90 млрд евро на жизнь и оружие. Однако проигрыш парламентских выборов Виктором Орбаном долгожданной разблокировки средств не дал. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Бала Уйвари на брифинге в Брюсселе сообщил, что ЕК отложила планы по предоставлению Киеву первых траншей финансирования из пакета на 90 млрд евро на второе полугодие 2026 года. То есть в лучшем для Киева случае он получит первые деньги по заблокированному Венгрией траншу ЕС не раньше июля.