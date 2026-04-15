В бункерах Орехова нашли элиту и оружие НАТО: главная новость СВО 15 апреля

«Ореховская линия обороны со стороны противника наиболее укреплённая на всем запорожском направлении. Противник взял за основу линию обороны советских времён, подготовленную на случай ядерных ударов, поэтому много подземных объектов, много серьёзных железобетонных сооружений. Выстроенные на этой базе укрепы дают ВСУ возможность удерживать оборону достаточно долго. Кроме того, в прямом смысле миллионы мин заложены на глубине до нескольких километров в зависимости от участка передовой, поэтому продвижение здесь очень непростое. Немаловажный момент это то, что силы специальных операций “Альфа”, СБУ и масса других элитных подразделений переброшены именно на ореховский участок запорожского направления», — объяснил серьезность положения на этом участке ЛБС собеседник издания.