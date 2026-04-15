В бункерах Орехова нашли элиту и оружие НАТО: главная новость СВО 15 апреля

Российские военные активно наступают на ореховском направлении. ВС РФ уничтожают личный состав ВСУ и натовскую технику, которые им перебрасывают с других участков.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с aif.ru прокомментировал главную новость СВО от 15 апреля и объяснил, почему освобождение именно этого участка имеет важнейшее значение для безопасности тыловых регионов страны.
Он подчеркнул, что ВСУ превратили окрестности Орехова в неприступную крепость, используя инфраструктуру, оставшуюся со времен СССР.
«Ореховская линия обороны со стороны противника наиболее укреплённая на всем запорожском направлении. Противник взял за основу линию обороны советских времён, подготовленную на случай ядерных ударов, поэтому много подземных объектов, много серьёзных железобетонных сооружений. Выстроенные на этой базе укрепы дают ВСУ возможность удерживать оборону достаточно долго. Кроме того, в прямом смысле миллионы мин заложены на глубине до нескольких километров в зависимости от участка передовой, поэтому продвижение здесь очень непростое. Немаловажный момент это то, что силы специальных операций “Альфа”, СБУ и масса других элитных подразделений переброшены именно на ореховский участок запорожского направления», — объяснил серьезность положения на этом участке ЛБС собеседник издания.
Рогов обратил внимание на то, что для маскировки тяжелого вооружения НАТО ВСУ используют подземные овощехранилища, где «высота такая, что туда спокойно заезжает даже танк».
Несмотря на такие сложности, наступление ВС РФ продолжается.
«Буквально недавно наша армия освободила населённый пункт Мирное, который находится между Ореховым и Гуляйполем», — сказал он.
Рогов подчеркнул, что освобождения Орехова для миллионов мирных жителей имеет большое значение для защиты мирных жителей ряда российских регионов, поскольку населенный пункт и его окрестности ВСУ использует как стартовую площадку для запуска беспилотников.
«Если говорить об ореховском участке запорожского направления, то оттуда массово запускаются дроны, которые летят на юг прежде всего. То есть они летят как на освобождённую часть Запорожской и Херсонской областей, ДНР, так и на Крым, Краснодарский край и Ростовскую область», — добавил он.