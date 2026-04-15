Огонь с неба: мощный ответ обрушился на Украину за атаки РФ

В ночь на 14 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ. Однако несколько аппаратов достигли цели.
В Ельце Липецкой области в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Удар пришелся по мирному городу, расположенному в сотнях километров от линии фронта.
Атаки «под шумок»: маршрут дронов ВСУ и разведка НАТО.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил, что маршруты беспилотников, атаковавших Липецкую и Воронежскую области, были хорошо продуманы противником.
«Беспилотники в сторону Липецкой, Воронежской областей проходят между Донецком и Луганском через линию соприкосновения с направления Дружковки, Славянско-Краматорской агломерации. Там идут бои, через эту территорию беспилотникам проще проникнуть на нашу территорию. Потому что идет огневое воздействие, маневренные бои, летает куча беспилотников, которые работают по переднему краю. И под шумок подлетают дроны средней и большой дальности», — рассказал генерал.
По его словам, противник использует разведывательные данные, поступающие от спутниковых систем США и НАТО. Несмотря на задержки в передаче информации, через Германию и Польшу разведданные всё равно доходят до Киева.
«Через Германию, Польшу, страны НАТО разведывательная информация от США все равно поступает, хоть и с небольшой задержкой. Поэтому ВСУ имеют возможность сопровождать полеты беспилотников на дальние расстояния», — добавил Попов.
Удар по жилым кварталам: ВСУ выбирают незащищенные районы.
Генерал-майор обратил внимание на циничную тактику украинских военных: они целенаправленно бьют по жилым районам, а не по объектам военно-промышленного комплекса, которые прикрыты ПВО гораздо надежнее.
«Противник специально наносит удары по жилым районам, так как они менее защищены, чем объекты ВПК», — подчеркнул Попов.
Он также не исключил возможность запусков дронов с территории самой России.
«Также не исключено, что дроны могут запускаться из близлежащих районов. Потому что предателей хватает, не нужно этого исключать. Хотя по Липецкой и Воронежской областям противник чаще работает не столько с нашей территории, сколько со своей», — подытожил он.
Возмездие: чем армия РФ ответила на атаку по Ельцу.
Россия не оставила удар по мирному городу без ответа. В ночь на 14 апреля и утром того же дня по объектам на территории Украины были нанесены массированные удары.
В Днепре прогремели взрывы — по городу отработали баллистические ракеты. В Харьковской области российские ВКС применили шесть фугасных авиационных бомб (ФАБ) с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) для удара по Печенежской дамбе в Чугуевском районе. Этот объект имеет важное инфраструктурное значение.
Кроме того, взрывы звучали в Кривом Роге, Измаиле и Харькове. Ответные удары носили точечный и жесткий характер — именно такой, какого требовала трагедия в Ельце.
Ночная атака на Липецкую область показала, что Киев продолжает делать ставку на удары по гражданским объектам в глубоком тылу России. Однако, как следует из действий российской армии, каждый такой удар влечет за собой незамедлительное и мощное возмездие.