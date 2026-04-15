Депутат Стенякина объяснила, как майские праздники повлияют на зарплату россиян

Наличие праздничных дней в мае не скажется на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе предусмотрено вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
В 2026 году россияне на майских праздниках будут отдыхать 1−3 мая и 9−11 мая. Таким образом, месяц «потеряет» два будних рабочих дня. Однако, как подчеркнула депутат, за май «будет такой же оклад, как и в другие месяцы».
Что касается работников с часовой тарифной ставкой или сдельной системой оплаты, то размер зарплаты за месяц зависит от фактически отработанного времени или объема продукции. По словам Стенякиной, за два нерабочих праздничных дня (1 и 9 мая) им должно быть выплачено дополнительное вознаграждение, размер которого определяет работодатель. Если же сотрудник привлекался к работе в праздничные дни, оплата производится в двойном размере.
— В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также «дополнительные выходные», установленные правительством РФ, — цитирует депутата ТАСС.
Около 21 процента граждан России, согласно недавнему исследованию Level Group, в рабочие дни между майскими праздниками предпочитает имитировать трудовую деятельность, уделяя время личным делам. Почти 35 процентов опрошенных сосредоточены на выполнении лишь самых срочных и неотложных задач.