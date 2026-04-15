Россиянам всё чаще советуют отключать VPN, чтобы нормально пользоваться банками и маркетплейсами

Привычные и, казалось бы, не связанные друг с другом сервисы один за другим стали настойчиво рекомендовать отказаться от использования инструментов обхода блокировок. Предупреждения о нежелательности VPN теперь всплывают не только в приложениях сотовых операторов, но и в программах банков, на популярных торговых площадках и даже в мобильных утилитах кофейных сетей. Главный посыл всех этих уведомлений сводится к простой мысли: если хотите, чтобы всё грузилось и работало как надо, лучше временно отключиться от зашифрованного туннеля.
Так, клиенты одного из мобильных операторов при попытке зайти в личный кабинет видят перед глазами лаконичное, но тревожное сообщение о том, что активное VPN-соединение может помешать корректному отображению информации об остатках и тарифах. Другая телекоммуникационная компания действует ещё настойчивее, рассылая push-уведомления с прямым советом деактивировать сервис для обеспечения стабильной работы приложения. Третий представитель большой сотовой тройки также не остался в стороне, в своих рекомендациях он мягко намекает, что без включённого VPN их программа функционирует заметно шустрее и надёжнее.
Но проблемы, как выяснилось, не ограничиваются лишь связью. Россияне всё чаще жалуются на сбои при использовании онлайн-магазинов и сервисов доставки еды. У многих пользователей популярных маркетплейсов перестают нормально загружаться фотографии товаров, а данные в личных кабинетах отображаются с задержками или ошибками. Некоторые и вовсе столкнулись с невозможностью провести элементарную операцию в мобильном банке, пока на устройстве активен обходной путь. Судя по всему, владельцы цифровых платформ взяли курс на усложнение работы своих ресурсов через нестандартные каналы связи, призывая аудиторию возвращаться к прямому и незашифрованному соединению.
Ранее сообщалось, что ФНС начала отслеживать соцсети россиян для выявления скрытых доходов.