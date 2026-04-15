Россиянам всё чаще советуют отключать VPN, чтобы нормально пользоваться банками и маркетплейсами

Привычные и, казалось бы, не связанные друг с другом сервисы один за другим стали настойчиво рекомендовать отказаться от использования инструментов обхода блокировок. Предупреждения о нежелательности VPN теперь всплывают не только в приложениях сотовых операторов, но и в программах банков, на популярных торговых площадках и даже в мобильных утилитах кофейных сетей. Главный посыл всех этих уведомлений сводится к простой мысли: если хотите, чтобы всё грузилось и работало как надо, лучше временно отключиться от зашифрованного туннеля.