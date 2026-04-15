В Советской Гавани мужчина погиб при пожаре из-за курения

МЧС России напоминает: не курите в постели или кресле, особенно после употребления алкоголя. Не выбрасывайте непотушенные сигареты в урны с горючими отходами. Используйте только глубокие устойчивые пепельницы. Не выбрасывайте окурки из окон и с балконов. Не курите рядом с горючими жидкостями. Храните сигареты и спички в недоступном для детей месте. Рекомендуется установить автономный пожарный извещатель.