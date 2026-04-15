В Советской Гавани мужчина погиб при пожаре из-за курения

В Советской Гавани пожар в девятиэтажке унес жизнь человека.

Источник: Комсомольская правда

В городе Советская Гавань 14 апреля произошел пожар в жилой девятиэтажке на улице Советской. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 15:21. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире на втором этаже. Пламя охватило диван, постельные принадлежности и домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Пожарные расчеты локализовали возгорание в течение нескольких минут, полностью ликвидировали в 16:14.

В квартире обнаружен 60-летний мужчина без признаков жизни. Женщина 53 лет госпитализирована с отравлением продуктами горения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В тушении участвовали 9 человек краевой противопожарной службы и 4 единицы техники.

МЧС России напоминает: не курите в постели или кресле, особенно после употребления алкоголя. Не выбрасывайте непотушенные сигареты в урны с горючими отходами. Используйте только глубокие устойчивые пепельницы. Не выбрасывайте окурки из окон и с балконов. Не курите рядом с горючими жидкостями. Храните сигареты и спички в недоступном для детей месте. Рекомендуется установить автономный пожарный извещатель.

