29 жителей Хабаровского края обратились по поводу укуса клещей

В Российской Федерации в потенциально опасной зоне, где есть большая вероятность заразиться от клещей вирусным энцефалитом, находится ряд регионов: Калининградская и Ленинградская области, Карелия, другие регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, Поволжье, Забайкалье, Алтай, Тыва и другие сибирские регионы, а также регионы Дальнего Востока. Клещи, передающие клещевой риккетсиоз, распространены в европейской части России (Астраханская область), в нескольких сибирских регионах (Республика Алтай, Алтайский край, Хакасия, Тыва, Новосибирская, Иркутская и Красноярская области), на Дальнем Востоке (Приморский край, Хабаровский край).