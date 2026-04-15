29 жителей Хабаровского края обратились по поводу укуса клещей

Специалисты советуют при обнаружении укусившего вас клеща, незамедлительно обратиться в ближайший травмпункт.

Источник: AmurMedia

С начала сезона активности клещей на территории Хабаровского края (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Советско-Гаванский, Амурский и им. Лазо районы) зарегистрировано 29 случаев обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Специалисты советуют, если вы обнаружили укусившего вас клеща, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью в ближайший травмпункт. Здесь окажут первую помощь и определят, нужно ли вам введение противоклещевого иммуноглобулина.

В том случае, если нет возможности обратиться за медицинской помощью, клеща следует удалить самостоятельно, соблюдая определённые правила. Захватить его пинцетом или обёрнутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к основанию хоботка, повернуть тело клеща строго перпендикулярно поверхности укуса и извлечь его. Место укуса следует продезинфицировать спиртом, йодом или спиртосодержащим антисептиком.

Извлечённого клеща необходимо поместить в контейнер и доставить в лабораторию для анализа на наличие инфекционных возбудителей по адресу: ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 2.

Ранее СМИ сообщали, что из-за укусов клещей в медицинские организации обратились более 6 тысяч россиян. В Роспотребнадзоре отметили, что привились от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году более 1,2 млн жителей России.

В Российской Федерации в потенциально опасной зоне, где есть большая вероятность заразиться от клещей вирусным энцефалитом, находится ряд регионов: Калининградская и Ленинградская области, Карелия, другие регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, Поволжье, Забайкалье, Алтай, Тыва и другие сибирские регионы, а также регионы Дальнего Востока. Клещи, передающие клещевой риккетсиоз, распространены в европейской части России (Астраханская область), в нескольких сибирских регионах (Республика Алтай, Алтайский край, Хакасия, Тыва, Новосибирская, Иркутская и Красноярская области), на Дальнем Востоке (Приморский край, Хабаровский край).