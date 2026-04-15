В Красноярске начали достройку тоннеля метро между Высотной и Копылова

В Красноярске продолжается строительство линии метротрамвая в Октябрьском районе. На перегоне между станциями «Высотная» и «Улица Копылова» специалисты приступили к достройке ранее законсервированного тоннеля, возведенного еще в 90-е годы. Решение включить этот участок в проект приняли в 2024 году, это позволило использовать уже существующую инфраструктуру и отказаться от строительства новой ветки на данном отрезке. Работы ведутся на глубине около 40 метров. Строители прокладывают соединительный участок горным способом — без применения проходческого щита. На сегодняшний день пройдено 60 метров, впереди еще 140 метров тоннеля, а также около 100 метров на самой станции. Параллельно на этом же участке строится новый тоннель — его протяженность уже достигла почти двух километров. В дальнейшем обе линии соединят со станцией на улице Копылова. На строительной площадке станции одновременно реализуются несколько сложных инженерных объектов. В частности, возводится наклонный тоннель для установки эскалаторов, где из-за особенностей грунта применяется технология заморозки. Также строится демонтажная камера диаметром 32 метра и глубиной почти 49 метров, аналог которой ранее возводился только при строительстве московского метро. В будущем здесь встретятся три проходческих щита. Строительство первой линии метротрамвая постоянно требует уникальных инженерных решений. Но каждый пройденный под землей метр приближает нас к принципиально новому облику городского транспорта Красноярска, — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.