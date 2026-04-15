Последнее убежище элиты ВСУ: боевики засели под землей с техникой НАТО

ВС РФ продолжают наступление на ореховском направлении. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал aif.ru рассказал, с какими сложностями сталкиваются российские военные.
«Ореховская линия обороны со стороны противника наиболее укреплённая на всем запорожском направлении. Противник взял за основу линию обороны советских времён, подготовленную на случай ядерных ударов, поэтому много подземных объектов, много серьёзных железобетонных сооружений. Выстроенные на этой базе укрепы дают ВСУ возможность удерживать оборону достаточно долго. Кроме того, в прямом смысле миллионы мин заложены на глубине до нескольких километров в зависимости от участка передовой, поэтому продвижение здесь очень непростое», — объяснил он.
Кроме того, как отметил собеседник издания, противник перебросил на ореховское направление большое количество натовской техники.
"Сюда переброшено большое количество техники, которая зачастую, например, скрывается в подземных овощехранилищах.
В них высота такая, что туда спокойно заезжает даже танк", — уточнил председатель комиссии ОП РФ.
При этом Рогов подчеркнул, что несмотря на сложности, российские военные продолжают успешное продвижение на Ореховском направлении.
«Буквально недавно наша армия освободила населённый пункт Мирное, который находится между Ореховом и Гуляйполем», — добавил он.