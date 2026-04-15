В Приморье задержали пять тонн мяса с опасным противопаразитарным препаратом

Пробы мяса отобрал государственный инспектор погранветконтроля во Владивостокском морском рыбном порту. Образцы передали в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» для лабораторных исследований. И тест показал: в говядине присутствуют небезопасные остатки противопаразитарного препарата. По правилам, после применения таких лекарств убой животных разрешается не ранее чем через 28 дней. Употребление такого мяса может вызвать аллергические реакции, токсическое воздействие на нервную систему и даже привести к невосприимчивости к антибиотикам.