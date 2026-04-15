В Приморье задержали пять тонн мяса с опасным противопаразитарным препаратом

В Приморье Россельхознадзор предотвратил попадание на прилавки крупной партии импортной говядины с остатками лекарств. В мясе нашли остатки противопаразитарного препарата, причем в дозе, превышающей допустимую норму. Производитель, скорее всего, не выдержал положенный срок между лечением животных и забоем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Пробы мяса отобрал государственный инспектор погранветконтроля во Владивостокском морском рыбном порту. Образцы передали в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» для лабораторных исследований. И тест показал: в говядине присутствуют небезопасные остатки противопаразитарного препарата. По правилам, после применения таких лекарств убой животных разрешается не ранее чем через 28 дней. Употребление такого мяса может вызвать аллергические реакции, токсическое воздействие на нервную систему и даже привести к невосприимчивости к антибиотикам.
Информация о нарушении внесена в систему «Веста» и передана в Россельхознадзор для принятия мер. С начала 2026 года это уже пятый случай, когда в импортной мясной продукции находят опасные остатки лекарств.