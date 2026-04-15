Ветеранам боевых действий в Хабаровском крае упростят доступ к мерам соцподдержки

Военнослужащие Восточного военного округа могут оформить электронные удостоверения ветерана боевых действий. Пластиковая карта служит дополнением к печатным документам и облегчает доступ к мерам социальной поддержки участникам специальной военной операции, а также ветеранам иных боевых действий и вооруженных конфликтов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Электронное удостоверение ветерана боевых действий предоставляет доступ к положенным военнослужащим федеральным и региональным льготам и гарантиям. Пластиковая карта выполняет функции банковской, на которую поступают денежное довольствие и все дополнительные выплаты действующим военнослужащим, мобилизованным и добровольцам. В качестве социальной карта открывает доступ к федеральным, а также региональным льготам: скидкам у партнеров программы, а также с ее помощью можно подтвердить право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Все причитающиеся выплаты — по линии Министерства обороны Российской Федерации, федеральные и региональные можно получить в беззаявительном порядке. Это избавляет ветеранов от необходимости собирать документы и писать заявления.
Именное электронное удостоверение действует бессрочно на всей территории России.
Военнослужащие ВВО могут получить консультацию по вопросам оформления в своих воинских частях или в специализированных офисах, открытых при военных госпиталях и в крупных гарнизонах округа. Оформить и получить карту можно также в удаленных или труднодоступных локациях, в том числе в передовых и тыловых районах проведения СВО, для этого были созданы специальные мобильные офисы на базе автомобилей.