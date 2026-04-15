В Хабаровске утвердили даты репетиций парада Победы

В Хабаровске утвердили расписание перекрытия улиц для репетиции парада, посвященного празднованию 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
Днями проведения пеших репетиций парада станут 24 и 27 апреля с 16.00 до 23.00, а также 2 мая с 7.00 до 14.00.
Репетиции с привлечением техники запланированы 29 апреля и 4 мая с 13.00 до 23.00. Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая с 07.00 до 14.00.
«В эти даты движение по определенным улицам города будет ограничено для движения и стоянки транспортных средств», — подчеркнули в правительстве.