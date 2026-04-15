CAR-T-терапию и другие персонифицированные методы борьбы с раком включили в ОМС

CAR-T-терапия — это клеточный метод лечения заболеваний. Сначала у больного забирают часть собственных иммунных Т-клеток, затем с помощью специальных псевдовирусных частиц в клетки внедряют генетический код, заставляющий их производить особый белок-рецептор (CAR). Этот рецептор распознает сигнал-маркер на поверхности клеток, связывается с ним и запускает процесс борьбы с заболеванием.