В ЕАО один пожар охватил более 80 процентов всех возгораний в стране

В ЕАО в Облученском районе продолжается тушение крупного лесного пожара, на который приходится более 80% всей площади возгораний в стране, — сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
В муниципалитете введён режим чрезвычайной ситуации.
Огонь уже прошёл 51,6 тысячи гектаров. При этом значительная часть — около 39,5 тысячи гектаров — приходится на нелесные территории, в основном заболоченные участки. Несмотря на масштаб, распространение пожара удалось остановить с трёх сторон — юга, запада и востока. Сейчас основные силы сосредоточены на северной и северо-восточной кромках.
Для усиления группировки в регион дополнительно направлены 50 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны. Ранее в тушении уже участвовали 54 авиапожарных. Всего на месте работают более 90 человек, задействованы 17 единиц техники и вертолёт для переброски сил.
По данным специалистов, пожар носит рукотворный характер. Ситуацию осложняют и другие возгорания — в том числе ландшафтные пожары, связанные с палами сухой травы. Один из таких очагов зафиксирован в окрестностях Биробиджана, где существует риск перехода огня на земли лесного фонда.
В Авиалесоохране отдельно подчёркивают: ландшафтные и лесные пожары — это разные юридические понятия, которые важно не смешивать при информировании о ситуации.
Работы по ликвидации пожара продолжаются.